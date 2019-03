© foto di IceOnFire PC

Federico Chiesa, Tanguy Ndombélé e Thomas i primi obiettivi di un'Inter vogliosa del cambio di passo, per dare finalmente battaglia ad una Juventus sempre più padrona in Italia. Stando al Corriere dello Sport è questo il piano di Beppe Marotta per stravolgere gli equilibri del campionato, tre innesti importanti che possano rafforzare la mediana e l'attacco, visto che la difesa, con l'arrivo di Godin, sembra già a buon punto.