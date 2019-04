Prima volta a San Siro dopo il rientro in campo per Maurito Icardi, che domani sfiderà con la sua Inter l'Atalanta: sarà la prima gara interna dell'argentino dopo lo strappo. Il Corriere dello Sport di oggi sottolinea come ci sia curiosità nel capire come la curva dell'Inter lo accoglierà a San Siro, stavolta senza fascia da capitano.