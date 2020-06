Corriere dello Sport: "Mertens fa paura al Napoli"

"Mertens fa paura al Napoli" scrive il Corriere dello Sport in prima pagina. L'attaccante rischia di saltare il ritorno di domani contro l'Inter, al San Paolo, per un malanno muscolare. E Conte punta tutto sul riscatto di Eriksen. Dopo 105 giorni di stop agonistico Gattuso alle prese con almeno tre casi di uomini non al top della condizione. Non bastavano i problemi di Fabian Ruiz e Allan: anche il bomber belga rischia di dover dare forfait per un problema fisico.