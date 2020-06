Corriere dello Sport: "Messi monstre: 700^ gol in vista"

"Messi monstre: 700^ gol in vista. Tra Barcellona e Argentina può fare cifra tonda: il Siviglia è avvisato. Per il 12^ anno di fila ha già superato 20 reti in campionato". Così il Corriere dello Sport, nella sezione estera del quotidiano oggi in edicola, celebra la forza della Pulce, a un passo da un nuovo record. Nel dettaglio, 70 reti sono arrivate con la maglia della Nazionale, 629 con i blaugrana. In attesa della prossima...