Corriere dello Sport: "Milan, 12 rigori per l'Europa"

"Milan, 12 rigori per l'Europa", si legge sul Corriere dello Sport. Se non è un record poco ci manca: il Milan ieri sera si è qualificato per i gironi di Europa League dopo aver calciato la bellezza di 12 rigori. I rossoneri prima passano in vantaggio con Saelemaekers, poi vengono raggiunti e superati al primo minuto dei supplementari. Il pareggio arriva solo al 120' con un rigore di Calhanoglu che manda le squadre alla lotteria dei rigori: a spuntarla sono i rossoneri dopo una serie infinita di ben 24 calci di rigore.