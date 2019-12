© foto di stefano tedeschi

"Milan in disco, è caos. E Gigio se ne va", titola così il Corriere dello Sport. E' una bufera social quella che si è abbattuta sui giocatori rossoneri dopo il 5 a 0 subito dall'Atalanta. E non solo per il duro risultato, ma per le foto in discoteca post partita. I tifosi non hanno assolutamente gradito l'atteggiamento di Calabria, Kessié e Leao. E poi c'è il rebus Donnarumma, che ha risposto freddamente alla proposta di rinnovo del contratto, in scadenza nel 2021. Gigio al momento non esclude di lasciare Milano. E la Juventus resta alla finestra.