Corriere dello Sport: "Milan-Leao, estate bollente: c'è il PSG. Clausola da 175 milioni"

"Milan-Leao, estate bollente: c'è il PSG. Clausola da 175 milioni" scrive oggi il Corriere dello Sport. Mbappé è vicino a lasciare il PSG per trasferirsi al Real Madrid e così i parigini potrebbero bussare alle porte del Milan per Rafa Leao.

L’esterno portoghese osservato da più di un anno dal ds Campos che lo portò al Lilla ha una clausola rescissoria di 175 milioni milioni. Servirà una maxi-offerta per convincere i rossoneri a cederlo: è possibile che il PSG faccia comunque una serie di offerte di oltre cento milioni per tentare il Milan. "In estate comunque verranno fatte valutazioni in base alle proposte, poi il mercato del Milan potrà prendere una piega diversa in caso di addio o di permanenza di Rafa", scrive il quotidiano.