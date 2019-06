© foto di WilMan

Il Milan contro la Germania. Questo lo spunto del Corriere dello Sport in merito a due obiettivi di mercato dei rossoneri: "Milan, per Kabak è corsa sul Bayern. Su Hernandez c'è il Bayer Leverkusen", il titolo scelto nelle pagine interne dal quotidiano sportivo in merito al difensore turco dello Stoccarda e al difensore francese del Real Madrid. Due trattative che i meneghini sperano di ottimizzare nonostante la concorrenza teutonica.