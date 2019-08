Corriere dello Sport: "Milan, per Suso l'assalto del Lione"

© foto di Giuseppe Emanuele Frisone

Nelle pagine interne del Corriere dello Sport si parla del futuro dello spagnolo Suso, fantasista del Milan. "Per Suso l'assalto del Lione" è il titolo del quotidiano: sono infatti i francesi la squadra più interessata alle giocate del trequartista, anche per ammissione del presidente Aulas. Per la verità, Suso gode della stima di Giampaolo, che vorrebbe trattenerlo; il Milan però valuta il calciatore 35 milioni e qualora riuscisse ad incassare questa cifra potrebbe poi andare all'assalto di Angel Correa dell'Atletico Madrid.