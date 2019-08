Corriere dello Sport: "Milan, Piatek vuole gli assist di Correa"

© foto di Mattia Verdorale

"Milan, Piatek vuole gli assist di Correa". Questo il titolo a pagina 10 che il Corriere dello Sport dedica ai rossoneri: "Mentre si continua a lavorare per portare la stella dell'Atletico a Milan, Piatek è in crisi. Ha bisogno dell'aiuto dell'argentino per tornare se stesso. Ancora 10 milioni dividono i due club. Intanto Laxalt è alla ricerca di una nuova destinazione per avere più spazio".