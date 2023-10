Corriere dello Sport: "Milan su David, il dopo Giroud è iniziato. Taremi non è escluso"

"Milan su David, il dopo Giroud è iniziato. Taremi non è escluso" scrive il Corriere dello Sport. Tra gennaio e giugno il club rossonero vuole rinforzare il reparto offensivo e Jonathan David del Lille è il primo obiettivo. I buoni rapporti con la società francese potrebbero favorire l'affare ma nonostante il contratto in scadenza tra 2 anni il Lille chiede 50 milioni di euro. L'alternativa è sempre Taremi del Porto, già trattato dai rossoneri in estate.