Corriere dello Sport: "Milan, Zlatan deciderà a giugno"

"Zlatan deciderà a giugno. Gigio e Jack in stand by". Così il Corriere dello Sport, a pagina 17 dell'edizione odierna, titola sul mercato del Milan per la prossima stagione, con il futuro di Ibrahimovic, Donnarumma e Bonaventura in bilico. Con il rinnovo dei tre che non è ancora arrivato e con i tre che al termine del campionato decideranno se continuare o meno l'avventura in rossonero.