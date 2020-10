Corriere dello Sport: "Milik è al bivio: Parigi o Firenze. Dalot al Milan"

Di spalla in apertura sul Corriere dello Sport c'è spazio per le vicende di mercato di alcune delle protagoniste del nostro campionato: "Milik è al bivio: Parigi o Firenze. Dalot al Milan", titola il quotidiano. I rossoneri si assicurano il terzino portoghese in prestito dal Manchester United, e spunta anche l'ipotesi Rudiger. Nainggolan sempre più vicino al Cagliari: firme in arrivo.