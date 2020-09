Corriere dello Sport: "Milik e la Roma al rush finale"

vedi letture

"Milik e la Roma al rush finale". Questo il titolo a pagina 2 che il Corriere dello Sport dedica all'affare Milik, tra Roma e Napoli: "Verso la risoluzione della trattativa con il Napoli e l'attaccante si è preso 48 ore di tempo per decidere. Le cifre: tre milioni per il prestito oneroso, quindici per il riscatto obbligatorio e sette di bonus. Al polacco 4,5 a stagione per 5 anni, più premi".