Corriere dello Sport: "Milik-Under in caldo. Ma spunta Depay per la Roma"

vedi letture

Sulle pagine del Corriere dello Sport si parla tanto di calciomercato. La Juventus non si è ancora mossa ufficialmente per Dzeko, la Roma si cautela. "Milik-Under in caldo. Ma spunta Depay per la Roma" scrive il quotidiano. Il presidente del Lione annuncia: "Su Memphis anche i giallorossi, oltre al Barcellona". Ha il contratto in scadenza nel 2021 e non rinnova.