© foto di ManWil

Il Corriere dello Sport oggi in edicola, nelle pagine interne, dedica un articolo alla Lazio e, in particolare, al suo giocatore più rappresentativo. Che, incredibilmente, potrebbe non partire più: "Sergej, tutto tace. Così Inzaghi spera. Lazio in attesa: ancora pochi giorni per capire il futuro di Milinkovic. Per ora nessun affondo dello United e giovedì in Inghilterra si chiude", la titolazione completa.