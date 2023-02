Corriere dello Sport: "Moviola Spezia-Juve: bravo La Penna, gara vinta in 19”"

vedi letture

"Moviola Spezia-Juve: bravo La Penna, gara vinta in 19”" scrive il Corriere dello Sport. Direzione di gara tutto sommato agevole per l'arbitro La Penna, 'costretto' al giallo dopo appena 19 secondi: "uomo-chiave per Rocchi, se torna al top. Tiene bene il campo, accettazione totale che si guadagna con il giallo a Locatelli dopo 19”". Un solo dubbio in area, sul contatto Danilo-Gyasi: "non è rigore perché è Gyasi ad allargare la gamba sinistra sul difensore della Juve e non il contrario, eravamo dentro l’area, check veloce e giusto far giocare". Giusto annullare il gol a Vlahovic per fuorigioco e corretta anche la scelta di non estrarre il secondo giallo a Reca.