Corriere dello Sport: "Napoli-DeLa, il giorno verità"

Andrà in scena oggi il faccia a faccia tra la società e tutti i giocatori del Napoli, con oggetto dell'incontro le multe per l'ammutinamento: "Napoli-DeLa, il giorno verità", il titolo del Corriere dello Sport. Opportunità per ricucire lo strappo ed evitare la definitiva rottura: difficile che De Laurentiis ammorbidisca la sua posizione, più semplice che i giocatori chiedano scusa, prima privatamente e poi con una lettera pubblica.