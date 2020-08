Corriere dello Sport: "Napoli e Rino, primi scogli"

"Napoli e Rino, primi scogli", titola il Corriere dello Sport in taglio basso di prima pagina. Sono sorti ieri i primi problemi in casa Napoli tra Rino Gattuso e Aurelio De Laurentiis, quando i due si sono seduti al tavolo del rinnovo di contratto. Oggetto del contendere, come spesso accade in casa azzurra, sono i diritti di immagine. Non c'è stato accordo, ma nemmeno rottura. Per il prolungamento di due anni occorrerà un nuovo incontro.