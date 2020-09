Corriere dello Sport: "Napoli irresistibile: ne fa 6, poi si ferma"

vedi letture

In taglio alto sul Corriere dello Sport c'è spazio ovviamente per la vittoria travolgente del Napoli sul Genoa: "Napoli irresistibile: ne fa 6, poi si ferma", si legge. Dominio azzurro al San Paolo: Grifone travolto. In gol Lozano (autore di una doppietta), Zielinski, Mertens, Elmas e Politano. Convince anche Osimhen. Infortunio per Insigne, fermato da uno stiramento.