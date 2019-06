Corriere dello Sport: "Napoli, James più Lozano, la formula di DeLa"

© foto di WilMan

Grandi sogni in casa Napoli, con i partenopei a caccia di due tasselli dal respiro internazionale da affidare ad Ancelotti per la prossima stagione: James Rodriguez del Real Madrid e Hirving Lozano del PSV. E così il Corriere dello Sport, nella pagina dedicata ai campani, titola così: "James più Lozano, la formula di DeLa. Il Napoli punta a un prestito oneroso e successivo riscatto. Ma non solo. De Laurentiis conferma l'interesse per il colombiano e pensa al doppio colpo".