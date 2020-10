Corriere dello Sport: "Napoli, Mertens ok. Insigne ci prova"

"Napoli, Mertens ok. Insigne ci prova" scrive il Corriere dello Sport in edicola quest'oggi. Il Napoli ritrova i suoi scugnizzi. Sensazioni positive per Insigne che domani contro l'AZ in Europa League spera di andare in panchina. Lussazione rimediata dopo uno scontro con Romero ma guarita in campo dall'intervento del dottor Canonico e trauma superato per Dries Mertens: anche il belga dovrebbe iniziare dalla panca contro gli olandesi.