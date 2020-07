Corriere dello Sport: "Napoli, missione Osimhen"

"Napoli missione Osimhen": nel taglio alto del Corriere dello Sport si parla del calciomercato dei partenopei. Il ds Giuntoli subito in Francia non solo per seguire da vicino la trattativa ma anche per sviluppare il discorso relativo a Gabriel: ADL vuole prenderli entrambi. Per Osimhen offrirà Ounas e 50 milioni di euro. De Laurentiis presenta il ritiro di Castel Di Sangro: "Faremo grandi cose".