Corriere dello Sport: "Napoli, per Osimhen si riparte da zero"

Il Corriere dello Sport dedica spazio al calciomercato del Napoli e alla trattativa per Osimhen. "Napoli, per Osimhen si riparte da zero" scrive il quotidiano a pagina 19. Osimhen ha un altro procuratore ("si ripartirà daccapo", secondo Giuntoli, che finge di fare il difensivista) e anche una strategia diversa: il Napoli non è stravolto e ha fiducia.