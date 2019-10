© foto di stefano tedeschi

"Napoli, serve coraggio. Inter, vietato sbagliare", titola così in taglio basso di prima pagina il Corriere dello Sport oggi in edicola. Titolo dedicato alle due italiane che questa sera saranno impegnate in Champions League, Napoli ed Inter. I partenopei di scena a Salisburgo, in una doppia sfida fondamentale per il passaggio del turno. Mister Ancelotti potrà contare anche sull'apporto del messicano Lozano. Poi l'Inter, che a San Siro affronta il Borussia Dortmund in una sfida già decisiva: i nerazzurri si affidano alla coppia Lautaro-Lukaku. E mister Conte dichiara: "Non cambio la mia idea di calcio".