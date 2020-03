Corriere dello Sport: "Nazionale in bilico, resta senza test?"

"Nazionale in bilico, resta senza test?". Questo il titolo che a pagina 5 il Corriere dello Sport dedica alla Nazionale italiano che fra quindici giorni avrebbe dovuto radunarsi ma ulteriori test in vista dell'Europeo. Ma adesso rischia di saltare: "Tutto in discussione. La Fifa ha cancellato le gare per i mondiali 2022. Il 27 de il 31 marzo gli azzurri di Mancini hanno le sfide contro Inghilterra e Germania in trasferta: potrebbero essere a porte chiuse o annullate".