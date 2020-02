vedi letture

Corriere dello Sport: "Nel tempio di Diego a Messi manca l'aria"

"Nel tempio di Diego, a Messi manca l'aria". Questo il titolo a pagina 7 che il Corriere dello Sport dedica alla prestazione di Leo Messi nella gara di ieri sera al San Paolo tra Napoli e Barcellona: "Il San Paolo intona cori per Maradona, Leo viene accolto dai fischi. Zero spazi, zero lampi, zero assist. Chiude con un tiro nello specchio dopo aver giocato novanta palloni".