Corriere dello Sport: "Nell'Inter non c'è posto per Eriksen"

"Nell'Inter non c'è posto per Eriksen". Titola così in relazione all'Inter il Corriere dello Sport, soffermandosi sul ruolo marginale che per ora sta avendo il centrocampista danese in nerazzurro. Domani contro il Bayer Leverkusen partirà ancora una volta dalla panchina, anche se in Europa è sempre stato tra i migliori dal momento del suo arrivo a Milano.