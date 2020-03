Corriere dello Sport: "Non solo le partite, allenarsi o no?"

"Non solo le partite, allenarsi o no?". Questo il titolo a pagina 6 che il Corriere dello Sport dedica all'emergenza Coronavirus: "Gli allenamenti comportano rischi analoghi a quelli delle partite. L'Aic chiederà alla politica interventi per tutelare l'intero sistema. I calciatori vogliono chiarezza, ma anche sostegno concreto per i club costretti allo stop. Il vicepresidente Calcagno: "Vogliamo trasmettere messaggi giusti, il governo sia chiaro".