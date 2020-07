Corriere dello Sport: "Ogunseye salva l’Olbia ridotta in 9. L’Imolese resta in C"

vedi letture

"Ogunseye salva l’Olbia ridotta in 9. L’Imolese resta in C", così il Corriere dello Sport apre la pagina sportiva dedicata alla Serie C, che ieri sera ha emesso i primi verdetti dopo la fine dei playout (CLICCA QUI per gli esiti completi). Non solo notizie positive per sardi ed emiliani, arrivano anche per altri club: "Rende ribaltato e il Picerno conserva la categoria. Ce la fanno anche Pergolettese e Fano. Giù il Bisceglie".