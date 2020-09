Corriere dello Sport: "Omaggio a Simoni. La sua vedova ai Calendari di B"

D-day per la Serie B, che quest'oggi presenterà i calendari della stagione 2020-2021. Con il Corriere dello Sport che si occupa della cosa: "Omaggio a Simoni. La sua vedova ai Calendari di B".

Proseguendo poi: "Nell’incomparabile scenario di piazza dei Miracoli (come la definì Gabriele D’Annunzio) si celebra oggi a Pisa con inizio alle 19 il primo atto dell’89° campionato di serie B che compie 91 anni. Fedele alla valorizzazione dei 20 territori, la scelta della location, simbolo di bellezza, storia e cultura, conferma in pieno la tradizione che vuole la serie cadetta celebrare non soltanto le squadre ma anche le città protagoniste del campionato. L’iniziativa fortemente voluta dai presidenti di Lega B e Pisa Sporting Club Mauro Balata e Giuseppe Corrado è stata organizzata nel pieno rispetto delle misure anti-covid e avrà sul palco come ospiti lo showman Cristiano Militello e Monica Fontani, moglie di Gigi Simoni recentemente scomparso e tecnico più vittorioso della serie B".