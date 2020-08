Corriere dello Sport: "Osimhen, blitz da 80 milioni"

"Osimhen, blitz da 80 milioni", titola a centro pagina il Corriere dello Sport, per il colpo reso ufficiale ieri dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Victor Osimhen è un nuovo giocatore azzurro per una cifra di circa 80 milioni, "dei quali 70 pagabili in cinque anni e 10 che saranno bonus vari", ha rivelato il presidente napoletano. "Al ragazzo invece andrà un quinquennale che partirà da quattro milioni netti annui", cifre importanti per il colpo più costoso della storia partenopea.