Corriere dello Sport: “Paradosso Catania, solo Lucarelli vuole conquistare la B”

vedi letture

“Paradosso Catania, solo Lucarelli vuole conquistare la B”, titola così il Corriere dello Sport in edicola dando uno sguardo ai play off di Serie C e soffermandosi sul club etneo. "A dispetto della grave crisi societaria e con i libri in tribunale, ora la squadra deve riprendere ad allenarsi in vista dei play off. - continua il quotidiano - Intanto ieri è arrivata la più classica protesta dei tifosi al tempo del Covid-19: diciotto striscioni sono stati esposti in varie zone della città confermando la rottura fra i club organizzati e il soggetto che da anni regge le sorti del club di Torre del Grifo".