Corriere dello Sport, parla Ancelotti: "Per la Champions servono i generali"

Carlo Ancelotti parla in esclusiva ai colleghi del Corriere dello Sport: "Per la Champions servono i generali". L'attuale tecnico dell'Everton affida ad un'intervista al noto quotidiano la formula per ottenere risultati in Champions League. Si parte tra pochi giorni, con un format mai visto: la Juve dovrà ribaltare l'uno a zero dell'andata del Lione, mentre il Napoli farà visita al Barcellona.