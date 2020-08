Corriere dello Sport, parla Conte: "Inter, arriviamo in fondo"

"Conte guarda oltre il Bayer: "Inter, arriviamo in fondo", si legge in taglio alto sul Corriere dello Sport. Suona la carica il tecnico nerazzurro Antonio Conte, durante la conferenza stampa della vigilia. L'Inter scenderà in campo questa sera contro il Bayer Leverkusen nei quarti di finale di Europa League, ma lo sguardo del tecnico è già puntato verso l'obiettivo più grosso: la coppa. Partita secca e semifinale in palio, questa a Dusseldorf calcio d'inizio fissato per le 21.