Corriere dello Sport, parla Dzemaili: "Il mondo ora segua la Cina"

Sul Corriere dello Sport oggi in edicola parla Blerim Dzemaili, ex centrocampista del Bologna ora ad Hong Kong, in attesa di andare a Shenzen, città della squadra allenata da Donadoni che l'ha prelevato lo scorso gennaio: "Il mondo ora segua la Cina". "Hanno vinto il Virus sigillando le case e hanno avuto ragione. Per salvare la vita qualunque sacrificio è giusto. Felice di essere qui", dichiara il centrocampista svizzero.