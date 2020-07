Corriere dello Sport, parla Fonseca: "Pesante perdere a Roma"

vedi letture

"Pesante perdere a Roma", parole di Paulo Fonseca con le quali titola il Corriere dello Sport. Taglio centrale per il tecnico della Roma, chiamato oggi alla sfida contro il Parma di Roberto D'Aversa. Due squadre che vivono lo stesso momento di forma: tre sconfitte consecutive per entrambe. Ci sarà voglia di rivalsa da ambedue le parti in campo ed il tecnico giallorosso ha sottolineato come "la squadra faccia fatica a recuperare dopo una sconfitta".