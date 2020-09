Corriere dello Sport, parla Friedkin: "Risvegliamo il gigante"

"Risvegliamo il gigante", è il titolo che il Corriere dello Sport in edicola quest'oggi propone in taglio alto, riprendendo le prime parole rilasciate da Dan Friedkin ai canali ufficiali del club. Dan e Ryan in coro al sito giallorosso: "Siamo qui per vincere". E ancora: "Non vediamo l'ora di venire a Trigoria".