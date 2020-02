vedi letture

Corriere dello Sport, parla Ranieri: "Verifica VAR come nel tennis"

"Ranieri: 'Verifica VAR come nel tennis'", titola così il Corriere dello Sport in taglio basso. Il tecnico della Sampdoria sposa l'idea lanciata pochi giorni fa proprio dal Corriere dello Sport, ossia quella di concedere ai tecnici alcune verifiche VAR a chiamata come già avviene nel tennis. Poi prosegue: "Noi ci salveremo. Iachini è un mio soldato e uomo giusto per i viola. De Rossi perfetto in panchina".