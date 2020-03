Corriere dello Sport, parla Reina: "Ho avuto paura, non respiravo più"

"Ho avuto paura, non respiravo più", questo il titolo in taglio alto dedicato a Pepe Reina, che ha raccontato al Corriere dello Sport come ha vissuto i giorni della malattia, dopo aver contratto il Covid-19. "Sono diciotto giorni che non esco. Ora sto bene, ma non è stato facile. Febbre, tosse secca, mal di testa, senso di spossatezza... è come se avessi avuto un'influenza. Solo più pesante".