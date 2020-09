Corriere dello Sport, parla Zaniolo: "Non smetto, così si cresce"

Intervista esclusiva al Nicolò Zaniolo del Corriere dello Sport, che il quotidiano anticipa così in taglio alto: "Non smetto, così si cresce". Il talento della Roma domani sarà in Austria per l'intervento al ginocchio: "Sto già facendo il conto alla rovescia per tornare - ha detto -. La Roma mi è vicina". Intanto Friedkin chiama la Raggi per lo stadio.