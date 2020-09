Corriere dello Sport, parla Zaniolo: "Roma ti amo"

"Roma, ti amo" , titola il Corriere dello Sport in taglio alto. Si è operato ieri in Austria Nicolò Zaniolo, con un intervento che è perfettamente riuscito. "Ora inizia il conto alla rovescia", dice il giocatore giallorosso, che poi rinnova il suo amore verso la Roma: "Sempre forza Roma! Innamorato follemente di questa maglia!". Ora la riabilitazione, con i primi dieci giorni da svolgere in Austria e poi il ritorno in Italia.