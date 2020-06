Corriere dello Sport: "Paura per Cristante. Tentata rapina"

vedi letture

Nelle pagine interne del Corriere dello Sport trova spazio anche lo spavento per Bryan Cristante: "Paura per Cristante. Tentata rapina". Attimi di paura per Bryan Cristante, vittima di una tentata rapina in zona Prati. Ieri mattina il centrocampista mentre era a bordo della sua auto a due passi dall'Olimpico è stato affiancato da uno scooter con due uomini coperti dal casco integrale: i due malviventi lo hanno minacciato (non è chiaro se con una pistola) per rubargli l'orologio Rolex che aveva al polso. Cristante è sceso dalla macchina, si è difeso dai delinquenti ed riuscito a mettere in fuga le due persone anche chiedendo aiuto a voce alta.