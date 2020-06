Corriere dello Sport: "Per Milinkovic il muro Lazio. Primo no al PSG"

Il Corriere dello Sport, nelle pagine interne dell'edizione odierna, titola sul mercato biancoceleste e su una trattativa in particolare: "Per Milinkovic il muro Lazio. Primo no al PSG. Dalla Francia l'assalto di Leonardo respinto da Lotito. Tare: 'Non abbiamo bisogno di vendere. Via solo se tutti contenti'".