Corriere dello Sport: "Perché Sarri non sarà mai juventino"

"Perché Sarri non sarà mai juventino". L'analisi del Corriere dello Sport non risparmia il tecnico bianconero sin dalla prima pagina dell'edizione odierna. E all'interno rincara la dose: "Sarri. L'estraneo a palazzo. Scelto, superando le perplessità, per rendere il calcio juventino per i nuovi mercati. Ma oggi la sua solitudine sembra irreversibile. I tormenti bianconeri di un tecnico che ha tanto calcio dentro e talvolta non riesce a farlo coincidere con le idee dei suoi uomini". Il tutto alla vigilia di una sfida, quella contro l'Inter, che può valere una fetta di scudetto.