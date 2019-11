© foto di Andrea Rosito

La pausa per le Nazionali diventa un momento di riflessione anche in Serie B. Soprattutto per chi non ha ancora espresso al massimo il proprio potenziale. E così il Corriere dello Sport titola così nella pagina dedicata alla cadetteria: "Perugia l'incompiuto. Oddo cerca la soluzione. Il cammino finora è stato costellato di alti e bassi. Costruisce tanto ma segna poco, poi gli infortuni. Dopo la sosta c'è la trasferta di Pordenone".