Corriere dello Sport: “Perugia-Pescara, il sogno o l’inferno”

“Perugia-Pescara, il sogno o l’inferno”. Titola così il Corriere dello Sport in edicola in vista del ritorno dei play out di Serie B. “Ultimo atto per non scendere in C, gli abruzzesi partono dal 2-1 dell’andata – si legge nel sottotitolo – Oddo plasma il 4-3-2-1, con alcuni ballottaggi in difesa e in mezzo. Sottil non fa calcoli”.