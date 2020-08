Corriere dello Sport: "Pescara, errori imperdonabili. Ma Sebastiani avvisa tutti"

"Pescara, errori imperdonabili. Ma Sebastiani avvisa tutti", così il Corriere dello Sport. Che parla della situazione legata al club abruzzese, ora ai playout ma con lo spettro della retrocessione diretta che aleggia, a seguito del ricorso del Trapani che se vedesse restituirsi i due punti di penalizzazione sarebbe salvo e condannerebbe la formazione di Andrea Sottil alla C: "Salvezza. In attesa del pronunciamento del CONI sul ricorso del Trapani che potrebbe retrocedere gli abruzzesi".

Ma in merito alla situazione patron Daniele Sebastiani è chiaro: "Se dovessero restituire i punti al Trapani, vuol dire che si può fare tutto e quindi dal prossimo anno il Pescara non pagherà più nessuno".