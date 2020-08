Corriere dello Sport: "Pescara salvo. Perugia in C"

vedi letture

E' andato in scena ieri sera il playout di ritorno tra il Pescara ed il Perugia, che ha visto gli abruzzesi trionfare ai calci di rigore e mantenere così la categoria, con il Corriere dello Sport che titola: "Pescara salvo. Perugia in C". Il Perugia già nel primo tempo riesce a riportare in parità la sfida dopo il 2 a 1 dell'andata, ma poi il risultato non si muove più, portando la sfida ai calci di rigore. Due errori per gli umbri, uno solo per gli abruzzesi ed il Pescara può festeggiare la permanenza in cadetteria.