Corriere dello Sport: "Pogba ha già detto sì al ritorno alla Juve"

"Pogba ha già detto sì al ritorno alla Juve ma prima Paratici deve cedere un big. Il francese ha nostalgia di Torino. Il ds ha parlato con il centrocampista". Questo il titolo utilizzato dal Corriere dello Sport, nelle pagine interne, che farà felici i tifosi bianconeri. Paul Pogba, insomma, vuole salutare Manchester per rientrare nel suo vecchio club. Ma per farlo i campioni d'Italia dovranno intervenire anche sul mercato in uscita: Cancelo, Douglas Costa e Dybala sono i sacrificabili secondo il quotidiano sportivo.